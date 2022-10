1542. Fahrer verliert aufgrund Erkrankung die Kontrolle über seinen Pkw und kollidiert mit acht weiteren Fahrzeugen; zwei Personen leicht verletzt – Untersendling

Am Montag, 03.10.2022, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem BMW Pkw die Radlkoferstraße in Richtung Theresienwiese. Auf Höhe der Lipowskystraße verlor der 40-Jährige, vermutlich aufgrund einer neurologischen Erkrankung, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge fuhr der 40-Jährige mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Peugeot Leichtkraftrad auf. Der Fahrer des Leichtkraftrades, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf den Gehweg geschleudert.

Anschließend fuhr der 40-Jährige seitlich in den, in gleicher Fahrtrichtung fahrenden, BMW Pkw eines 45-Jährigen (mit Wohnsitz in Frankfurt/Main). Der Pkw des 45-Jährigen drehte sich durch den Aufprall einmal um die Längsachse.

Der Pkw des 40-Jährigen kam durch die Zusammenstöße nicht zum Stillstand und kollidierte anschließend mit drei weiteren Pkw (VW, Nissan und BMW).

Kurz vor der Kreuzung Theresienhöhe / Hans-Fischer-Straße fuhr der 40-Jährige auf ein siebtes Fahrzeug (einen Seat Pkw) auf und schob diesen nach rechts gegen den Bordstein. Daraufhin kamen beide Fahrzeuge zum Stehen. Im Fahrtverlauf wurde außerdem der BMW Pkw eines 40-Jährigen aus dem Landkreis München beschädigt. Hierbei muss der genaue Hergang noch abschließend ermittelt werden.

Der Fahrer des Leichtkraftrades sowie die Beifahrerin des Nissan Pkw wurden leicht verletzt und wurden zur Abklärung der Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige wurde aufgrund seiner Erkrankung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die insgesamt neun beteiligten Fahrzeuge wurden teilweise leicht sowie auch schwer beschädigt. Der gesamt Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theresienhöhe zwischen Lipowskystraße und Hans-Fischer-Straße in beide Fahrtrichtungen für ca. vier Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1543. Brandfall in Wohnung – Maxhof

Am Montag, 03.10.2022, gegen 22:00 Uhr, ging in der integrierten Leitstelle der Münchner Feuerwehr eine Mitteilung über einen Zimmerbrand in Maxhof ein. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreife konnte die Feuerwehr das Feuer bereits löschen und der Bewohner der betroffenen Wohnung, ein über 90-Jähriger, wurde bereits im Rettungswagen versorgt.

Nach den aktuellen Ermittlungen war im Badezimmer sowie in der Küche jeweils ein Brandherd feststellbar. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1544. Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Hasenbergl

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 22:20 Uhr, bemerkten Anwohner ein lautes Geräusch im Bereich der Kugystraße und verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dort einen Zigarettenautomat feststellen, welcher auf bislang unbekannte Weise aus der Wand gerissen wurde. Ob daraus Zigaretten oder Bargeld entnommen wurden, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kugystraße, Schleißheimer Straße, Linkstraße und Aschenbrennerstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1545. Festnahme eines Taschendiebes auf dem Oktoberfest

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 21:00 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Berlin einen zu diesem Zeitpunkt unbekannten Taschendieb bei einem versuchten sowie einem vollendeten Taschendiebstahl beobachten.

Kurz vor der Festnahme konnte der unbekannte Täter flüchten. Der bestohlene Mann konnte ebenfalls nicht mehr angetroffen werden.

Am Montag, 03.10.2022, gegen 19:15 Uhr, konnte der Tatverdächtige nach gezielten Fahndungsmaßnahmen von Münchner Taschendiebfahndern erkannt und festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 49-jährigen Rumänen, ohne festen Wohnsitz in München. Er wird nun zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 65 (u.a. Taschendiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Sonntag, 02.10.2022, gegen 21:00 Uhr, im Bereich des Hackerzeltes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Geschädigte des Taschendiebstahls, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1546. Informationen und Verkehrshinweise zum 36. München Marathon

Am Sonntag, 09.10.2022 findet der 36. München Marathon im München statt. Deshalb wird es in diesem Zusammenhang temporär zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen.

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie einen möglichst reibungslosen Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben den Ordnungskräften des Veranstalters auch ausreichend viele Polizeibeamte im Einsatz.

Für eine ungehinderte und gefahrenlose Durchführung der Sportveranstaltung wurden sowohl auf der Marathonstrecke als auch in weiteren diesbezüglich tangierten Bereichen Haltverbote aufgestellt. Aus diesem Grund bitten wir die betroffenen Fahrzeughalter diese bestehenden verkehrsrechtlichen Anordnungen unbedingt zu berücksichtigen.

Damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen durchgeführt werden können, sollten die betroffenen Fahrzeuge bereits rechtzeitig vor dem Start der Sportveranstaltung aus den eingerichteten Haltverbotszonen entfernt werden.

Wer sich im Urlaub befindet, sollte unbedingt daran denken, dass jemand anderes (z.B. Freunde, Nachbarn) spätestens alle drei Tage einen Blick auf ein öffentlich abgestelltes Fahrzeug hat, damit dieses notfalls umgeparkt werden kann.

Die Route des Marathons und weitere Details sind auf der Internetseite des Veranstalters https://www.generalimuenchenmarathon.de/marathon/ zu sehen.