NIEDERBAYERN. Am 01.10.2022 fand die erste Challenge der Niederbayerischen Polizei beim Polizeipräsidium in Straubing statt. Mit der Challenge sollte das Interesse an der Bayerischen Polizei geweckt und geeignete Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf motiviert werden.

An fünf Stationen wurden den jungen Teilnehmern die Ausrüstung vorgeführt und praktische Ausbildungsinhalte vermittelt. Zudem konnten sie sich am Sporttest der Bayerischen Polizei probieren. Ihr erlerntes Können mussten sie schließlich als Team an jeder Station unter Beweis stellen.

Laserschießen, Sporttest, Fahrsimulator, ballistische Schutzausrüstung, Einsatztraining

Die einzelnen Stationen wurden von Polizeibeamten der verschiedensten Dienststellen des Polizeipräsidiums Niederbayern betreut. Unterstützt wurden sie zum Teil von Auszubildenden der Bereitschaftspolizei, die hautnah von ihren Erfahrungen aus der Ausbildung berichten konnten. Zudem wurden die Teilnehmer den ganzen Tag von Verbindungsbeamten begleitet, die sie durch die Stationen führten sowie Fragen zur Ausbildung und zum polizeilichen Alltag beantworteten. Auch waren die Einstellungsberater vor Ort, die sowohl ihnen als auch den Eltern für sämtliche Fragen rund um den Einstieg bei der Bayerischen Polizei zur Verfügung standen.

Nach der Begrüßung durch den Polizeivizepräsidenten Manfred Gigler starteten die knapp 50 Interessierten gegen 09:00 Uhr bei zunächst sonnigem Wetter an der Wittelsbacherhöhe 9/11 an ihren Stationen. Es wurde gelaufen, geschossen, kontrolliert, gefahren und Schutzwesten an- und ausgezogen. Der einsetzende Regen nach der Mittagspause konnte die Motivation nicht bremsen.

Nach dem gemeinsam gelaufenen Cooper-Test zum Abschluss des Tages konnte Polizeivizepräsident Manfred Gigler schließlich bei der Siegerehrung die Gewinner-T-Shirts an das Siegerteam aushändigen.

Zweite Challenge am 15.10.2022

Am 15.10.2022 ab 09:00 Uhr findet eine weitere Challenge beim Polizeipräsidium in Straubing an der Wittelsbacherhöhe 9/11 statt. Auch hierzu können sich Interessierte noch bis 07.10.2022 per E-Mail an pp-nb.straubing.pi@polizei.bayern.de anmelden.

