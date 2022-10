BAYREUTH. Ein defektes Rücklicht am Fahrrad wurde einem jungen Mann am Wochenende zum Verhängnis. Die Polizei fand bei ihm eine größere Menge Rauschgift.

Am vergangenen Sonntagabend, bei Einbruch der Dunkelheit, fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf, dessen Beleuchtungseinrichtung nicht funktionierte. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten bei dem 23-jährigen Bayreuther zudem eine beachtlich große Menge Marihuana in seiner mitgeführten Tasche. Als die Staatsanwaltschaft schließlich die Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet hatte, kamen noch größere Mengen an Rauschmitteln zum Vorschein. In der Summe waren dem Verkehrsteilnehmer letztlich über 100 Gramm Drogen zuzuordnen. Nach Würdigung der Gesamtumstände muss sich der junge Mann nun wegen des Handels mit Rauschgift nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.