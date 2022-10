Langenpreising, Lkrs. Erding, 04.10.2022

Am frühen Freitagabend befand sich eine junge Frau auf einem Pendlerparkplatz zwischen Langenpreising und Moosburg an der Isar, als sie dort auf eine männliche Person aufmerksam wurde, welche an ihrem Glied manipulierte. Der 62-Jährige stand hierbei in einem Gebüsch und starrte die Dame während der Tatausführung fortwährend an.

Die 31-Jährige informierte daraufhin umgehend die Polizei, welche die tatverdächtige Person noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen konnte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.