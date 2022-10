EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag in eine Bäckerei in Neuses a.d.Regnitz ein. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Montagnachmittag, 17 Uhr, hebelten die Einbrecher die Seitentüre der Bäckerei auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude in der Straße „Weinhütten“. Im Geschäft durchwühlten die Täter mehrere Schränke und öffneten gewaltsam einen Tresor. Sie entwendeten einen niedrigen vierstelligen Betrag und richteten einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Weinhütten“ beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.