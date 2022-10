WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Montagabend haben bislang noch unbekannte Täter Gegenstände aus einem geparkten Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Bei dem angegangenen Pkw handelt es sich um einen schwarzen Mini One, der in der Münzstraße geparkt war. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen gelangten zwei Männer auf noch unbekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum. Sie entwendeten Gegenstände aus einer Handtasche und verschwanden mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr ereignet haben.



Wer die Tat möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.