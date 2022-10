LANDSHUT, ACHDORF. Ein Streit in einer Arbeiterunterkunft ist am vergangenen Samstag, 01.10.2022, eskaliert.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten ein 18-Jähriger und ein 46-Jähriger Bewohner der Unterkunft kurz nach 14.00 Uhr aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige dem 46-Jährigen nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen eine Schnittverletzung am linken Fuß zugefügt haben. Der Mann musste in einer Klinik ärztlich versorgt werden. Der 18-Jährige wurde noch in der Unterkunft vorläufig festgenommen.

Veröffentlicht: 04.10.2022, 10:13 Uhr