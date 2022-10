ASCHAFFENBURG. Rund 1.300 Teilnehmer haben am Montagnachmittag an einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung in der Aschaffenburger Innenstadt teilgenommen. Mit einer Auftaktkundgebung begann gegen 13:30 Uhr die friedlich verlaufende Versammlung und endete kurz nach 17:00 Uhr am Theaterplatz.

Die Versammlung unter dem Motto „Einigkeit und unser Recht auf Freiheit!“ begann gegen 12:30 Uhr auf dem Volksfestplatz und verlief bis zu ihrem Ende kurz nach 17:00 Uhr nahezu störungsfrei. Die Versammlungsroute führte die Teilnehmer vom Volksfestplatz über die Darmstädter Straße in die Innenstadt und nach einer Zwischenkundgebung am Schlossplatz zum Theaterplatz.

Dort beendete kurz nach 17:00 Uhr der Leiter die Versammlung und die Teilnehmer verließen in unterschiedliche Richtungen die Aschaffenburger Innenstadt. Mit den rund 1.300 Teilnehmern nahmen nahezu viermal so viele Menschen teil, als vom Versammlungsleiter angekündigt.