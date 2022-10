E-Bike Diebstahl - Zwei Tatverdächtige festgenommen

ASCHAFFENBURG. Bereits kurz nach der Tat konnte die Polizei Aschaffenburg am Sonntagabend zwei Tatverdächtige nach dem Diebstahl von zwei E-Bikes vorläufig festnehmen. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und sofort die Polizei verständigt. Auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

Ein Zeuge hatte den 42-jährigen Frankfurter und den 36-Jährigen aus Kleinheubach dabei beobachtet, wie sie sich gegen 20:15 Uhr in der Goldbacher Straße an den angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machten. Die Männer brachen mit einer Eisenstange die Schlösser auf und fuhren anschließend davon. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Zeuge jedoch bereits die Polizei informiert. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte eine Streife der Polizei Aschaffenburg kurz nach der Tat die Männer noch auf der Flucht vorläufig festnehmen.

Die Polizeibeamten stellten die Fahrräder sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen mit auf die Dienststelle der Polizei Aschaffenburg. Dort klagte der 36-Jährige über große Schmerzen, sodass ein Notarzt hinzugezogen worden ist. Aufgrund der unklaren Schmerzen kam er in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Noch in der Nacht meldeten sich die Besitzer der Fahrräder, um den Diebstahl zu melden.

Vollbremsung führte zum Verkehrsunfall - Unfallbeteiligte fuhr davon

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit ihrem Volvo befuhr am Sonntagabend eine 46-Jährige die B 26 von Laufach in Richtung Hösbach. Plötzlich bremste ein vor ihr fahrender schwarzer Nissan X Trail stark ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte die 46-Jährige eine Vollbremsung und versuchte nach links auszuweichen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihren Volvo und kam erst im rechten Straßengraben zum Stehen. Dabei beschädigte sie ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Die Fahrerin des Nissans hatte noch kurz angehalten und sich nach dem Befinden der 46-Jährigen erkundigt. Als dann Ersthelfer dazukamen, fuhr die Fahrerin plötzlich weg, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Polizei Aschaffenburg sucht nun nach der Unfallbeteiligten und bittet um Zeugenhinweise.

Paketlieferdienst beschädigte möglicherweise geparkten BMW

ASCHAFFENBURG. Dem Sachstand nach ist am Samstagmittag ein gelber Paketlieferwagen an einem geparkten BMW in der Ziegelbergstr hängen geblieben und anschließend weitergefahren. Ein Zeuge hatte den Lieferwagen zwischen 13:00 und 13:30 Uhr gesehen und ein unfalltypisches Geräusch gehört. An dem geparkten BMW konnte gelber Lackabrieb festgestellt werden. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 4000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.