SENDEN. Am 02.10.2022, um 17:14 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die B 28 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Hittistetten. Kurz nach der Anschlussstelle Senden wechselte der 55-Jährige nach einem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei geriet er mit seinem Pkw zu weit nach rechts und lenkte aufgrund dessen dagegen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Starkregen. Aufgrund der, diesen Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, kam das Fahrzeug ins Schleudern („Aquaplaning“) und nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte es in die dortige Mittelschutzplanke, sodass sich das Fahrzeugheck verkeilte. Durch die Kollision wurden Fahrzeugteilte auf die Gegenfahrbahn geschleudert und trafen einen dort befindlichen Pkw eines 40-Jährigen an der Windschutzscheibe. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 45.600 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Senden und Pfuhl vor Ort. Zur Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Fahrbahn wurde um 20:10 Uhr nach Abschluss aller Maßnahmen wieder für den Verkehr freigegeben. (APS Günzburg)

