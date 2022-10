WÜRZBURG / FRAUENLAND. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagvormittag in einer Schultoilette ein Handtuchspender in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Einem Hospitanten an der Schule war beim Betreten des Schulgebäudes in der Richard-Wagner-Straße gegen 11:20 Uhr Rauch aufgefallen, der aus einer der Schultoiletten drang. Der 16-Jährige löste sofort den Feueralarm aus und alarmierte somit die Feuerwehr. Die Lehrer verließen mit ihren Schülern umgehend das Gebäude. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten der Flammen auf andere Bereiche der Schule verhindern.

Wie es zu dem Brand an dem Handtuchspender kommen konnte, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kripo Würzburg übernommen hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich dem derzeitigen Ermittlungsstand auf einen unteren fünfstelligen Betrag.