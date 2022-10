WÜRZBURG / GROMBÜHL. Als Ersatzteillager hat ein bislang unbekannter Täter einen im Mittleren Steinbergweg geparkten silbernen Opel Corsa missbraucht. Der recht unprofessionell agierende Täter hat zudem bei dem Versuch das Fahrzeug aufzubrechen erheblichen Schaden angerichtet. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Eine 69-jährige Rentnerin musste am Freitagvormittag feststellen, dass ihr Opel nicht nur an mehreren Stellen beschädigt und aufgebrochen worden ist, sondern auch Teile aus dem Motorraum gestohlen worden sind. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu öffnen, hinterließ der Täter an nahezu allen Türen Hebelspuren und Beulen. Letztendlich schlug er die Scheibe der Fahrertür ein und öffnete anschließend die Motorhaube. Aus dem Motorraum entwendete der Unbekannte schließlich verschiedene Autoteile. In der Zeit von Donnerstagmorgen 05:30 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr war der Opel im Mittleren Steinbergweg geparkt.

Zeugen, die Hinweise zu Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.