EBERN, LKR. HAßBERGE. In einer kleinen internen Feierstunde hat Polizeipräsident Detlev Tolle den neuen Leiter der Polizeiinspektion Ebern in das Amt eingeführt. Der neue Mann an der Spitze der Inspektion wird ab Oktober für die nächsten sechs Monate Polizeihauptkommissar Moritz Dippel. Der bisherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Detlef Hauck, wechselt für diese Zeit in das unterfränkische Polizeipräsidium.

Vorstellung und Werdegang des neuen Inspektionsleiters

Der 30-jährige Moritz Dippel lebt mit seiner Familie im Landkreis Kulmbach. Der Vater von drei Kindern begann seine dienstliche Vita nach dem Abitur im Jahr 2011 zunächst in der Ausbildung für die zweite Qualifikationsebene in der Bereitschaftspolizei und wechselte ab 2013 zum Studium an die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss war Herr Dippel ab 2016 als stellvertretender Gruppenleiter in der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt tätig. Ab dem Jahr 2018 folgte eine Verwendung beim Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei in den Bereichen der Ausbildung und Digitalisierung. Im Jahr 2021 durchlief der heutige Hauptkommissar im Rahmen des Förderverfahrens für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene weitere Verwendungsdienststellen und leistete hierzu Dienst bei der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg und auch im Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Ab Oktober wird der 30-Jährige die Geschicke der Polizeiinspektion Ebern im Rahmen der Führungsbewährung für sechs Monate lenken.

Detlef Hauck wechselt vorübergehend in das Polizeipräsidium Unterfranken

Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Ebern, EPHK Detlef Hauck, wechselt für diese Zeit in das Polizeipräsidium Unterfranken und wird hier auf Leitungsebene das Präsidialbüro unterstützen. Nach Ablauf dieser sechs Monate wird Detlef Hauck als Leiter der Polizeiinspektion Ebern auf seinen Posten zurückkehren.