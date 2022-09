1925 - Kleinbus in Vollbrand

A 8 / Jettingen-Scheppach / Fahrrichtung West - Am 29.09.2022, gegen 11:10 Uhr, geriet ein Kleinbus zwischen der AS Zusmarshausen und Burgau aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Der 21-Jährige Fahrer lenkte sein Gespann noch auf den Seitenstreifen und hielt an, sodass er und die drei weiteren Insassen das Fahrzeug unverletzt verlassen konnten. Es gelang, den Anhänger mit Gepäck zu bergen, bevor der Kleinbus vollständig im Feuer stand. Das Fahrzeug brannte schließlich vollständig aus. Zu den Löscharbeiten musste vorübergehend eine Vollsperrung der Autobahn eingerichtet werden. Der ausgebrannte Kleinbus wurde abgeschleppt und wies einen Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro auf. Auch auf der Fahrbahn entstand ein Sachschaden, welcher auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt wurde.

1926 - Auffahrunfall auf B300

Aichach - Am 29.09.2022, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mazda-Fahrer die B300 von Aichach kommend in Richtung Dasing. Kurz vor der Ausfahrt Gallenbach fuhr der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in das linke Heck eines vor ihm fahrenden Lkws. Am Mazda entstand durch den massiven Aufprall laut erster Einschätzung ein Totalschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierfür war eine kurzzeitige Sperrung der B300 erforderlich. Am Fahrzeugheck des Lkw entstand nur geringer Sachschaden. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 51-jährige Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen.