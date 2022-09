1506. Organisierter Callcenterbetrug, sog. Schockanruf durch falsche Polizeibeamtin – Johanneskirchen

Am Donnerstag, 29.09.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 75-Jährige Münchnerin von einer ihr nicht bekannten Anruferin kontaktiert, die sich als Polizeibeamtin „Becker“ ausgab. Die vermeintliche Polizistin teilte der Rentnerin mit, dass ihre Tochter einen folgenschweren Unfall verursacht hätte und aufgrund dessen inhaftiert wurde. Nur durch die Hinterlegung einer Kaution würde die Tochter aus der Haft entlassen werden.

Die 75-Jährige hob daraufhin mehrere zehntausend Euro von ihrem örtlichen Konto ab. Als Übergabeort wurde das Amtsgericht in Ulm vereinbart. Als die 75-Jährige gegen 17:00 Uhr in Ulm ankam, bekam sie einen weiteren Anruf von „Frau Becker“, dass das Amtsgericht mittlerweile geschlossen sei und sie in die dortige Griesbadgasse kommen möge. Dort übergab die Münchnerin das Geld in einem Kuvert an eine unbekannte Abholerin.

Nach der Übergabe meldete sich wiederum ein vermeintlicher Staatsanwalt „Oppenheimer“, der der 75-Jährigen mitteilte, dass sie nun von der Schweigepflicht entbunden sei. Er würde nun ihren Ehemann kontaktieren, damit dieser die Tochter in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München abholen kann.

Erst als die 75-Jährige wieder nach Hause kam und ihrem Mann eigenständig von den Geschehnissen berichtete, wurde der Betrug bekannt und sie verständigte die Polizei über den Notruf 110.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, 160cm klein, 35 Jahre, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südländisches Aussehen, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Griesbadgasse / Am Zeughaus in Ulm Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene-, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür oder an einen vereinbarten anderen Ort.

1507. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Kleintransporter; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 29.09.2022, gegen 09:30 Uhr, stieg eine 44-Jährige Frau mit Wohnsitz in München an der Bushaltestelle der Linie 154 in der Bülowstrasse aus.

Zur selben Zeit befuhr ein 64-Jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem Kleintransporter, Peugeot, die Bülowstrasse und passierte den noch haltenden Linienbus.

Die 44-Jährige, die vor dem stehenden Bus die Straße überquerte, kreuzte nun den Fahrtweg des 64-Jährigen. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß von ihr mit dem Fahrzeug.

Durch die Kollision mit dem Kleintransporter wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung ein Münchener Klinikum gebracht.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Während der Unfallaufnahme war die nördliche Bülowstraße gesperrt. Es kam dort in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

1508. Pkw überschlägt sich – eine Person verletzt – Pasing

Am Donnerstag, 29.09.2022, 16:25 Uhr, fuhr eine 28-Jährige Frau mit ihrem Pkw, Mini-Cooper, aus einer Parkbucht nach links in den fließenden Verkehr der Josef-Felder-Straße ein.

Zeitgleich befuhr eine 59-Jährige Frau mit ihrem Pkw, VW Polo, die Josef-Felder-Straße stadteinwärts. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw der 59-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw der 28-Jährigen stieß gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Pkw, VW Polo, eines 25-Jährigen Müncheners.

Die 59-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw der beiden Frauen entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der geparkte Pkw des 25-Jährigen wurde schwer beschädigt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Josef-Felder-Straße in östlicher Richtung ab der Emil-Neuburger-Straße für ca. zwei Stunden gesperrt. Es kam in dieser Fahrtrichtung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei München übernommen.

1509. Pkw überschlägt sich - eine Person verletzt – Grünwald

Am Freitag, 30.09.2022, gegen 09:40 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Pkw Ford auf der Nördlichen Münchner Straße in Grünwald stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 16 kam ihm ein Lkw entgegen. Um diesem mehr Platz einzuräumen, wich der 70-Jährige nach rechts aus.

Hierbei kollidierte er mit einem dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mini. Aufgrund der unverminderten Geschwindigkeit, überschlug sich der Pkw Ford im Anschluss an die Kollision. Der 70-Jährige wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Ein Zeuge verständigte sofort Rettungsdienst und Polizei.

Der 70-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw des 70-Jährigen entstand Totalschaden. Der geparkte Pkw Mini wurde schwer beschädigt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Nördliche Münchner Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Robert-Koch-Straße und die Gabriel-von-Seidl-Straße umgeleitet. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen übernimmt die Münchener Verkehrspolizei.