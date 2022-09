FÜRTH. (1214) Am Donnerstagabend (29.09.2022) ereignete sich auf der B8 in der Nähe von Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher einfach weiterfuhr. Die Fürther Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Gegen 18:40 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw die B8 in Fahrtrichtung Neustadt a. d. Aisch. Zwischen den Anschlussstellen Cadolzburg und Horbach geriet der Unbekannte aus bislang nicht geklärter Ursache nach links in zwei Warnbaken, welche die beiden Fahrbahnen der B8 auf Grund einer Baustelle abtrennten. Eine der beiden Warnbaken schleuderte hierdurch über die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr.

Ein 50-jähriger Fahrer eines Ford, der zur gleichen Zeit die B8 in Richtung Fürth befuhr, konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit der Warnbake nicht mehr verhindern. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die Feststellung der zur Unfallabwicklung notwendigen Daten zu ermöglichen.

Die Verkehrspolizei Fürth ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise können unter der Rufnummer 0911 973997-0 an die Verkehrspolizei Fürth gerichtet werden.

