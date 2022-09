GROßMEHRING, Lkr. Eichstätt - Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Großmehring wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. In einem zweiten Fall bei einem Büro in der Ingolstädter Straße blieb es beim Versuch.

In der Nacht von Dienstag, 27.09.2022, 17.00 Uhr, auf Mittwoch, 28.09.2022, 07.40 Uhr wurde in eine Gaststätte im Dammweg eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter drangen über ein Fenster an der Gebäuderückseite ein und entwendeten aus einem gewaltsam geöffneten Standtresor eine mittlere vierstellige Summe. Nach der Tat verließen der oder die Täter das Gebäude über die Haupteingangstüre. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000€.

Zudem kam es innerhalb der letzten zwei Wochen zu einem Einbruchsversuch bei einer Elektrofirma in der Ingolstädter Straße in Großmehring. Der oder die Täter versuchten hier an mehreren Stellen in das Gebäude einzudringen, was jedoch erfolglos blieb. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt prüft bei den beiden Taten einen Zusammenhang.

Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Ingolstadt unter 0841/93430 zu melden.