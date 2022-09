Stadt und Landkreis Miltenberg

Unfall im Begegnungsverkehr – Zwei Personen verletzt

NEUNKIRCHEN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochnachmittag sind auf der Staatsstraße 507 zwischen Neunkirchen und Eichenbühl zwei Pkw zusammengestoßen. Die Insassen wurden leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr waren die Fahrzeuge in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Hier kam es auch noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Peugeot und dem Seat. Die Fahrzeuge wurden nach der Kollision in einen angrenzenden Acker geschleudert. Die Insassen wurden jeweils leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Blinkerglas gestohlen - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwochmorgen und Mittwochmittag hat ein bislang unbekannter Täter die Glasabdeckung des vorderen linken Blinkers eines Mercedes entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im dritten Obergeschoss des Berufsschulparkhauses in der Seidelstraße abgestellt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zu der Tat und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Dieseldiebstahl – Mehrere Lkw angegangen – Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang Unbekannter Dieselkraftstoff aus mehreren Lastkraftwagen entwendet. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, um 06.00 Uhr, hat ein Unbekannter die Tankschlösser an mehreren Lkw aufgebrochen, die im Bereich der Carl-Zeiss-Straße abgestellt waren und daraus Dieselkraftstoff abgezapft. Dem Sachstand nach haben der oder die Täter auf diese Weise mehrere hundert Liter Diesel entwendet und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Mopedfahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen – Mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsbereich - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat der Fahrer eines Leichtkraftrades samt Sozius versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Im Zuge der Fahrt mit teils überhöhter Geschwindigkeit wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg und sucht in diesem Zusammenhang auch Zeugen und Verkehrsteilnehmer die ggf. gefährdet wurden.

Gegen Mitternacht ist ein 17-Jähriger zusammen mit einem 16-jährigen Sozius auf einem Yamaha Leichtkraftrad im Haselmühlweg in Fahrtrichtung Goldbach gefahren und wurde hier durch eine Verkehrsüberwachungsanlage der Kommunalen Verkehrsüberwachung erfasst. An dem Motorrad waren zu dieser Zeit Teile des Kennzeichens abgeklebt. Das Kraftrad kam im Anschluss einem Streifenwagen entgegen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte sein Zweirad und fuhr an dem Streifenwagen vorbei über eine Grünfläche in die Glattbacher Straße. In der Inselstraße sprang der 16-jährige Sozius vom Moped und prallte dabei in einen geparkten VW. Der Kofferraum des Autos wurde hierdurch eingedellt. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Der zu Fuß flüchtige 16-Jährige ist anschließend in der Schillerstraße von einem Polizeibeamten gestellt worden. Der 17-Jährige entfernte sich weiterhin mit dem blauen Leichtkraftrad mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Schillerstraße in Richtung Dyroffstraße, Paulusstraße, Schneidmühlweg, Scheffelstraße und Uhlandstraße. Letztlich erfolgte die Festnahme, nachdem der Jugendliche das Kraftrad in der Kupfergasse abgestellt hatte.

Dieser muss sich nun wegen zahlreicher Delikte strafrechtlich verantworten. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Fahrt des 17-Jährigen mit dem blauen Leichtkraftrad, der Marke Yamaha, beobachtet haben und / oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Fensterscheibe beschädigt – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagvormittag hat ein bislang Unbekannter die Fensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Stiftsgasse beschädigt. Die äußere Scheibe der Doppelverglasung ist hierbei zu Bruch gegangen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

MÖMBRIS, OT NIEDERSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch zwischen 11.15 Uhr und 13.30 Uhr wurde ein schwarzer Audi beschädigt, der im Kohlbergweg abgestellt war. Der hinterlassene Streifschaden an der linken Fahrzeugseite wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Ein Verursacher meldete sich nicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.