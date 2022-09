1915 - Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall vom 28.09.2022

Dillingen - Am 28.09.2022, gegen 16:20 Uhr, kam ein 74-jähriger Fahrer eines Mercedes aus bislang nicht geklärter Ursache auf der Staatsstraße 2030 zwischen Fristingen und dem Nordfelderhof auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in einen entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 36-jährigen Fahrer gesteuert wurde. Der 74-jährige Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, sein Unfallgegner erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mittels hinzugerufenem Rettungshelikopter in die Uniklinik Augsburg geflogen.

Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt, des Weiteren wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Der Sachschaden beträgt circa 80.000 Euro. Die Unfallstelle wurde durch über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dillingen, Kicklingen und Fristingen abgesichert und eine Umleitung eingerichtet. Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme bis 23:15 Uhr gesperrt.

1916 - Unfall am Bahnübergang

Hainsfarth - Gestern Abend (28.09.2022), gegen 20:45 Uhr, kam es an dem unbeschrankten Bahnübergang auf der B 466 zu einem Unfall zwischen einem Pkw, der mit 4 Personen besetzt war, und einem querenden Zug. Der 53-jährige Pkw-Fahrer, der von Westheim in Richtung Oettingen fuhr, hielt zunächst an dem rotblinkenden Andreaskreuz an, ging dann aber irrtümlich davon aus, dass Schranken an dem Bahnübergang angebracht wären, die schließen, wenn ein Zug queren würde. Da keine Schranken geschlossen waren, kreuzte der Mann aufgrund seiner Unkenntnis den Bahnübergang und kollidierte mit der querenden Dampflok. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw nach links auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt einen Totalschaden in Höhe von crica 15.000 Euro. Die 4 Insassen, sowie der Lokführer wurden zum Glück nicht verletzt. An der Dampflok entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

1917 - Trunkenheit im Verkehr

Großaitingen - Am gestrigen Mittwoch, 28.09.2022, blieb gegen 17:00 Uhr ein Pkw auf der Verbindungsstraße zwischen Großaitingen und Schwabmünchen wegen Benzinmangels liegen. Das Fahrzeug stand so unglücklich auf der Straße, dass Autofahrer ausweichen mussten. Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion Schwabmünchen das Fahrzeug neben den Fahrzeugrand geschoben hatten bemerkten sie, dass der Fahrzeugführer deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest bestätigte ihren Eindruck. Das Gerät zeigte über zwei Promille an. Der 58-jährige Autofahrer musste daraufhin seinen Führerschein abgeben.