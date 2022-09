KAUFBEUREN. Am 04.10.2022 findet der Spatenstich für den Neubau eines hochmodernen und funktionellen Dienstgebäudes für die Kaufbeurer Polizei statt.

Der Spatenstich wird um 14:30 Uhr von Sandro Kirchner, Staatssekretär im Staatministerium des Innern, für Sport und Integration, vorgenommen. Er gibt damit das Startsignal für die Bauarbeiten eines neuen Dienstgebäudes in der Moosmangstraße in Kaufbeuren.

Das neue dreistöckige Gebäude erhält einen begrünten Innenhof und einen gesicherten Polizeihof, ist barrierefrei nutzbar und wird nach den neuesten energetischen Standards errichtet. Die Beheizung des Gebäudes wird CO2-neutral über ein Erdsondenfeld erfolgen. Zusätzlich soll die Spitzenlast durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe abgedeckt werden, Strom wird mit einer Photovoltaik-Anlage erzeugt. Insgesamt umfassen die Baumaßnahmen ein Volumen von 20,9 Millionen Euro, die Genehmigung erfolgte im Mai 2022.

Mit dem Neubau, dessen Fertigstellung für Herbst 2025 geplant ist, erhalten die Polizeiinspektion Kaufbeuren und die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren eine Dienststelle, die sich an den Bedürfnissen eines funktionellen Polizeigebäudes orientiert. Die rund 90 Beschäftigten von Schutz- und Kriminalpolizei ziehen in eine moderne Dienststelle ein, die die neuesten technischen Standards bietet. Daneben nehmen die Planer auch Rücksicht auf eine nachhaltige Wärme- und Energieversorgung des Gebäudes.

Es weist eine Nutzfläche von rund 1.800 Quadratmetern auf. Im Erdgeschoss und in Teilen des ersten Obergeschosses wird die Polizeiinspektion einziehen. Im zweiten Stock werden sich die Räumlichkeiten der Kriminalpolizei befinden. Im Rest des ersten Stockes und im Keller finden sich gemeinsam genutzte Funktionsräume, beispielsweise Besprechungszimmer und Umkleiden. Bei der Fassadengestaltung kommt vorwiegend Holz zum Einsatz.

Ausziehen werden die Beamtinnen und Beamten aus der derzeitigen Dienststelle in der Schraderstraße am Rande der Altstadt. Das bisherige Dienstgebäude wurde 1902 erbaut, Teile davon stehen unter Denkmalschutz. Seit dem Jahr 1988 befanden sich Schutz- und Kriminalpolizei in dem Gebäude, das dem Freistaat Bayern gehört, inzwischen aber deutlich zu klein geworden ist. Über eine Nachnutzung ist noch nicht entschieden.

Zum Spatenstich sind Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich eingeladen; Anmeldungen richten Sie bitte per E-Mail oder telefonisch an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

(PP Schwaben Süd/West)

