NÜRNBERG. (1205) Am Dienstagnachmittag (27.09.2022) kam es im Nürnberger Stadtteil Hafen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14:00 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer eines Renault die Hafenstraße in Richtung Eibacher Hauptstraße und wollte an der Einmündung zur Bremer Straße nach links in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit befand sich die 55-jährige Fahrerin eines VW ebenfalls in der Hafenstraße und befuhr diese in Richtung Südwesttangente.

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge in der Hafenstraße auf Höhe der Einmündung zur Bremer Straße zusammen. Die Fahrerin des VW erlitt hierdurch leichte Verletzungen, der 28-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Renault war nach dem Zusammenstoß zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl