Stadt und Landkreis Miltenberg

Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Eine bislang unbekannte Person hat innerhalb der letzten vier Wochen das Kennzeichen von einem Bootstrailer entwendet. Die Tatzeit lässt sich lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 27. August und dem 23. September eingrenzen. Der Anhänger, von dem das Kennzeichen abmontiert wurde, war auf einer frei zugänglichen Wiese oberhalb des Sportplatzes in der Industriestraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Pkw auf Supermarktparkplatz beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 16:45 Uhr und 17:30 Uhr, hat ein Unbekannter einen auf dem Netto-Parkplatz geparkten grauen Mercedes beschädigt und einen Schaden von rund 4.000 Euro verursacht. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich weder bemerkbar gemacht noch die Polizei verständigt. Nun suchen die Unfallermittler Zeugen zu dem Vorfall im Sandweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Trotz Gegenverkehr überholt - B 469 kurzzeitig gesperrt

KLEINHEUBACH, LKR MILTENBERG. Trotz Gegenverkehr überholte am Dienstagabend ein 47-Jähriger auf der B 469 bei Kleinheubach mit seine Skoda einen Lastwagen. Nach einer leichten Rechtskurve wollte er dem Sachstand nach noch schnell vor einer Linkskurve an dem Lastwagen vorbei. Die Strecke reichte jedoch nicht aus, um gefahrlos zu überholen.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Citroens versuchte noch möglichst weit nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Beide Pkw wurden im Seitenbereich erheblich beschädigt und der Citroen musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Abschleppung musste die B 469 kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Kleinheubach war mit 15 Kräften im Einsatz und reinigte abschließend gemeinsam mit der Straßenmeisterei die Fahrbahn.

Aggression infolge von Alkohol - Mann in Gewahrsam genommen

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Ein 20-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen aufgrund seines aggressiven Verhaltens von der Miltenberger Polizei in Gewahrsam genommen worden. Offensichtlich hatte der Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken.

Die Polizei hatte am Mittwoch gegen 02.00 Uhr morgens gleich mehrere Anrufe von Anwohnern erreicht, die allesamt einen lautstark umherschreienden Mann in der Römerstraße mitteilten. Eine Streife der Polizei Miltenberg konnte den offensichtlich alkoholisierten Mann schnell antreffen. Der Versuch den aggressiven 20-Jährigen zu beruhigen und nach Hause zu schicken, schlug fehl, sodass den Beamten nichts anderes übrig blieb, als den Mann in einer Zelle ausnüchtern zu lassen. Zuvor hatten die Polizisten bei dem Landkreisbewohner einen Alkoholwert von rund zwei Promille festgestellt.

Nachdem der Mann seinen Rausch ausgeschlafen hatte, konnte er aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Statt einem Date gab es Schläge - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Statt dem erhofften Date endete der Dienstagabend für einen 18-Jährigen mit Schlägen. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen den jungen Mann an und schlugen plötzlich auf ihn ein. Da die Hintergründe der Tat momentan unklar sind, sucht die Polizei Aschaffenburg auch nach Zeugen.

In der Stadtbadstraße vor der Eishalle wollte sich der Wertheimer gegen 20:00 Uhr mit einer Bekannten treffen. Plötzlich fragten zwei ihm unbekannte Männer nach Zigaretten. Noch bevor der 18-Jährige antworten konnte, schlug einer der Täter zu und traf den jungen Mann im Gesicht. Als dieser um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten auf den Parkplatz in Richtung Radweg. Dort stiegen sie in einen grauen oder silbernen Peugeot und fuhren weg. Das Opfer gab in seiner Vernehmung an, dass das Fahrzeug in Aschaffenburg zugelassen war und das Kennzeichen möglicherweise mit den Zahlen 24 endete.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm groß

Südländische Erscheinung, sprach deutsch mit Akzent

Bekleidet mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß,

Südländische Erscheinung, sprach deutsch mit Akzent

Bekleidet mit einem grauen Hoodie und einer blauen Jeans

Ob der Übergriff mit der eigentlichen Verabredung des 18-Jährigen in Verbindung steht, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Aschaffenburg auch nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern oder dem Peugeot machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Landkreis Main-Spessart

Lieferten sich zwei Sportwagenfahrer ein Rennen? - Polizei sucht Zeugen

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagabend ist es auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe Bischbrunn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-Jähriger verlor offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen angemieteten BMW M 3 und schlug in der Leitplanke ein. An dem Sportwagen entstand dabei ein Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach erhärtete sich der Verdacht, dass sich der 27-Jährige ein Straßenrennen mit einem Bekannten auf der A 3 geliefert hat. Die Männer fielen bereits vor dem Unfall mehreren Verkehrsteilnehmern auf, als sie mit ihren hochmotorisierten schwarzen Sportwagen in aggressiver Weise und nicht angepasster Geschwindigkeit von Würzburg in Richtung Frankfurt fuhren. Auf Höhe Bischbrunn verlor den gegenwärtigen Ermittlungen nach der 27-Jährige gegen 19:00 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug mehrfach in die rechte Leitplanke ein. Der BMW kam schließlich rundum beschädigt und mit abgerissenem Vorderrad auf der Autobahn zum Stehen.

Zeugen schilderten, dass die Männer wohl teilweise bis zu 250 km/h auf der Autobahn fuhren, extrem dicht auf andere Fahrzeuge auffuhren und sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden 27-Jährigen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen sucht die Verkehrspolizei nach Zeugen:

Wem sind am Dienstagabend zwischen 18:30 und 19:00 Uhr die beiden schwarzen BMW M 3 mit Münchener Zulassung auf der A 3 zwischen Würzburg und Bischbrunn aufgefallen?

Wer ist durch die Fahrweise der Männer gefährdet oder sogar geschädigt worden?

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehren aus Altfeld und Marktheidenfeld mit 20 Einsatzkräften vor Ort.