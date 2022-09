Am 01. Juni 2012 wurde die Autorisierte Stelle Bayern als Kompetenzzentrum für den technischen Betrieb des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) eröffnet.

Die Autorisierte Stelle Bayern feiert nun ihr 10-jähriges Bestehen.

München/Königsbrunn – Der Polizei, den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen steht ein eigenes digitales Funknetz als Kommunikationsmittel zur Verfügung. Rund 500.000 haupt- und ehrenamtliche Nutzer in Bayern verlassen sich auf das deutschlandweit einheitliche Netz. Die Autorisierte Stelle Bayern (AS Bayern) nimmt die zentrale Rolle für alle BOS in Bayern wahr und gewährleistet einen ständigen und sicheren Betrieb des Digitalfunks im Freistaat. Sitz der AS Bayern ist Königsbrunn bei Augsburg.

Eine Besonderheit der AS Bayern ist, dass dort neben Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes, des Verwaltungsdienstes, des technischen Dienstes sowie der Feuerwehr, auch Absolventinnen und Absolventen unterschiedlichster Studiengänge oder Ausbildungsberufe, wie z.B. der Informatik, des Bauingenieurswesens oder der Elektrotechnik, Dienst verrichten.

Die AS Bayern setzt zukunftsweisende strategische Ziele um, wie etwa den Ausbau der Notstromversorgung der Basisstationen. Sie begleitet die durch den Bund federführend geleitete Modernisierung der Systemtechnik sowie das vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration geleitete Projekt „Digitale Alarmierung“.

Für knapp 8.000 Feuerwehren und 2.000 Rettungsdienststandorte soll die Alarmierung künftig über Pager im Netz des Digitalfunks BOS erfolgen. Auch die Versorgung größerer Objekte, wie z.B. Einkaufszentren oder Krankenhäuser mit dem Digitalfunk BOS ist eine Aufgabe, an der die AS Bayern intensiv arbeitet. Die Herausforderung dieser Projekte besteht darin, dass sie im laufenden Betrieb realisiert werden, ohne dass dabei die Arbeit der Einsatzkräfte beeinträchtigt wird.

Zum heutigen Festakt anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der AS Bayern würdigten Herr Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, MdL, sowie Herr Polizeipräsident Harald Pickert, Präsident des BLKA, und Herr Leitender Polizeidirektor (LPD) Claus-Dieter Spletter, Abteilungsleiter Betrieb der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) diese großartige Erfolgsgeschichte.

Herr Innenstaatssekretär Kirchner beschrieb in seiner Rede die umfangreichen Entwicklungsschritte, die seit Gründung der AS Bayern im Jahr 2012 bis zur flächendeckenden Digitalfunkeinführung im Jahr 2015 notwendig waren und lobte die enormen Anstrengungen.

Seinen besonderen Dank sprach er dem Leiter der AS Bayern, Herrn Leitenden Kriminaldirektor (LKD) Johann Skwara aus, der heute den Staffelstab an seinen Nachfolger Kriminaldirektor (KD) Peter Jaud übergab und mit Ablauf September in den wohlverdienten Ruhestand eintritt. Herr LKD Skwara leitete die AS Bayern von Beginn an.

Polizeipräsident Harald Pickert hob die bis heute erreichten Errungenschaften, den enormen technischen Fortschritt und die stetige Weiterentwicklung innerhalb der AS Bayern hervor. Als wichtiger Bestandteil des Bayerischen Landeskriminalamts und damit der Bayerischen Polizei leistet die AS Bayern durch ihr interdisziplinäres Zusammenwirken aller BOS unter einem Dach einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit Bayerns.

Herr LPD Claus-Dieter Spletter sprach der AS Bayern seinen Dank für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Behörden aus und würdigte das große Engagement in den bundesweiten Fachgremien des Digitalfunks BOS.