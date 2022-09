Der Dienstbereich erstreckt sich auf 6,86 km² und grenzt im Norden an Milbertshofen, im Osten an die Isar, im Süden an die Maxvorstadt und im Westen an den Olympiapark. Münchens weltbekannter Stadtteil Schwabing, mit seinen ca. 340 Lokalen, Gaststätten und der Flaniermeile, die Leopoldstaße, ist das pulsierende Tor Münchens.

Als Einsatzschwerpunkt betreut die PI 13 z. B. verschiedene Veranstaltungen wie u.a. das zweimal im Jahr stattfindende große Straßenfest auf der Leopoldstaße „Corso Leopold“, als auch Autokorsos von feiernden Fußballfans. Szenelokale und traditionelle Wirtschaften, Öffentliche Bäder und das Schwabinger Krankenhaus fordern ebenfalls immer wieder die Polizisten der Schwabinger Polizei.