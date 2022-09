1488. Versuchtes Tötungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 22.09.2022, gegen 23.20 Uhr im Bereich der Schubertstraße im Umfeld des Oktoberfestes zu einer Auseinandersetzung, bei der u.a. ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in Hamburg lebensgefährlich verletzt wurde. Er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Bei den weiteren Ermittlungen der Mordkommission ergaben sich am gestrigen Tag bereits konkrete Hinweise auf einen 38-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München. Dieser stellte sich am heutigen Vormittag selbständig gemeinsam mit einem Rechtsanwalt bei einer Dienststelle der Münchner Polizei.

Er wurde bereits zur Person vernommen und weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeiten werden gerade noch durchgeführt. Der Tatverdächtige wird voraussichtlich morgen einem Haftrichter vorgeführt.

Über die weiteren Details zum Fall wird morgen weiter berichtet.