PASSAU. Am 26.09.2022 wurden zwei Durchreisende an der Autobahn A3 bei Passau mit ihrem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen.

Gegen 22:40 Uhr kontrollierten Schleierfahnder an der Rastanlage Donautal bei Passau an der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Österreich ein Fahrzeug mit rumänischer Zulassung. Das Fahrzeug war besetzt mit zwei Rumänen auf der Durchreise.

Im Verlauf der Kontrolle konnten im Fahrzeug ca. 100 Gramm einer psychoaktiven Substanz aufgefunden werden. Da der Umgang mit dieser Substanz ohne Erlaubnis verboten ist, wurde das Rauschgift sichergestellt und die beiden Beschuldigten festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Passau haben die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten heute (27.09.2022) dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 27.09.2022, 16:10 Uhr