STIEFENHOFEN. Am 27.09.2022 kam es am Mittag zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwer- und einem Leichtverletzten.

Gegen 13:30 Uhr befuhr eine 78-jährige Fahrzeugführerin die Landstraße von Simmerberg kommend in Richtung Burkartshofen. Im Ortsgebiet Burkartshofen kam die 78-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 69-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät gerettet werden. Anschließend wurde die 78-Jährige schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 69-jährige Unfallgegner kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Landstraße musste für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straßenmeisterei Lindenberg ausrücken.

(PI Lindenberg)

Redaktionelle Ergänzung, 16:10 Uhr, hs:

Bei dem Verkehrsunfall wurde noch ein drittes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug des 69-Jährigen stieß nach dem Zusammenprall noch mit einem weiteren am Straßenrand geparkten Fahrzeug zusammen, welches dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).