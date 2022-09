1896 - Pkw mutwillig beschädigt

Jakobervorstadt - In der Zeit von Freitag (23.09.2022) auf Montag (26.09.2022), zwischen 20:00 Uhr bis 17:30 Uhr, stand der graue Audi einer 25-jährigen Augsburgerin in der Klinkertorstraße Höhe Hausnummer 3. Im Tatzeitraum wurde der Pkw durch einen unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Dieser hatte die Rückleuchten eingeschlagen und eine Delle an der rechten Fahrzeugseite verursacht. Der Sachschaden wurde auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Ein Nachbar der 25-Jährigen hatte möglicherweise den Täter gesehen und konnte eine vage Beschreibung abgeben:

Circa 17-18 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jeans.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nahm die Ermittlungen zur Sachbeschädigung auf und bittet unter 0821/323 2110 um Zeugenhinweise.

1897 - Nach Unfall geflüchtet: Zeugensuche

Innenstadt - Am 26.09.2022, gegen 07:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht im Bereich Oberer Graben / Neuer Gang. Der Unfallflüchtige fuhr mit seinem Pkw verbotswidrig vom Neuen Gang nach links in den Oberen Graben und übersah dabei einen 16-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Der 16-Jährige musste stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Trotz des Sturzes blieb der Zweiradfahrer unverletzt, am Roller entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall einfach davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen grauen Golf (wahrscheinlich Golf 7) gehandelt haben. Angaben zum Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer konnten nicht gemacht werden.

Zeugen zum Unfall melden sich bitte unter 0821/323 2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd.

Kriegshaber - Der Polizei in Pfersee wurde eine beschädigte Straßenlaterne im Bereich Kobelweg (kurz nach dem B17-Deckel, Fahrrichtung Uniklinikum) mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass eine Laterne quer über dem Fußweg lag und vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug (wahrscheinlich Lkw) umgefahren wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2.500 Euro geschätzt. Der Unfall müsste sich zwischen dem 25.09.2022, 20:00 Uhr, bis zum 26.09.2022, 05:00 Uhr, ereignet haben.

Die Ermittlungen zur Unfallflucht wurden aufgenommen. Unter 0821/323 2610 bittet die Polizeiinspektion Augsburg 6 um Zeugenhinweise.

1898 - Großeinsatz nach Schüssen

Jakobervorstadt - Am gestrigen Abend (26.09.2022) gegen 20:30 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Anwohner meldeten dabei Schüsse sowie Schreie einer Frau im Lauterlech.

Mehrere Streifen fuhren umgehend zur Einsatzörtlichkeit. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren keine Schüsse mehr zu vernehmen. Durch einen Anwohner vor Ort, konnte jedoch die betroffene Erdgeschosswohnung, aus welcher die Schüsse und Schreie zu vernehmen waren, lokalisiert werden. Während die Polizei die Wohnung und den Nahbereich vorerst absicherte, warf eine männliche Person eine Glasflasche aus der betroffenen Wohnung in Richtung eines Pkw und verfehlte diesen nur knapp. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse, musste von einer akuten Gefährdungslage für Dritte ausgegangen werden. Die Wohnung wurde daher umgehend mit Gewalt geöffnet. In der Wohnung konnte ein 21-jähriger Mann festgestellt werden. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Der 21-Jährige wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens vor Ort fixiert und gefesselt. Hierbei leistete er massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. In der Wohnung wurde zudem eine Schreckschusspistole mit geladenem Magazin und leere Hülsen aufgefunden. Der Mann wurde im Anschluss aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Bezirkskrankenhaus verbracht.

Wer für die mitgeteilten Schreie verantwortlich war, konnte bisher nicht ermittelt werden. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung.

1899 - Katze verursacht Wohnungsbrand

Herrenbach - Am gestrigen Spätnachmittag (26.09.2022) gegen 17:23 Uhr, meldeten Anwohner in der Herrenbachstraße eine starke Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Einer 36-jährigen Nachbarin war jedoch bekannt, dass sich mehrere Tiere in der Wohnung befinden müssten. Daraufhin öffnete sie nach telefonischer Rücksprache mit dem 33-jährigen Wohnungsnehmer, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Türe und rettete die Tiere aus der verrauchten Wohnung.

Der Brand beschränkte sich auf das Kochfeld der Küchenzeile und konnte umgehend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Brandursache war hierbei Hausmüll, welcher auf dem Kochfeld abgestellt wurde. Vermutlich hatte eine der Katzen beim Durchstöbern des Hausmülls das Kochfeld mit Touchfunktion aktiviert und so den Brand verursacht.

Aufgrund der starken Rauch- und Rußentwicklung ist die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Wohnungsnehmer einschließlich seiner Tiere kommt vorerst bei Bekannten unter.

Bei dem Brand wurden keine Personen und keines der Tiere verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

1900 - Trunkenheit

Innenstadt - Am 27.09.2022, gegen 00:30 Uhr, stellte eine Streife mitten auf der Fahrbahn im Bereich Rote-Torwall-Straße einen verletzte Person fest. Ein 36-Jähriger lag mit diversen Gesichtsverletzungen neben einem E-Scooter. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor gefahren sei und stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Mutmaßlich aufgrund der Alkoholisierung war der 36-Jährige gestürzt. Die Folge war eine Blutentnahme und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1901 - Schaufenster beschädigt

Lechhausen - Am 26.09.2022, gegen 00:20 Uhr, wurde ein Schaufenster der Tankstelle in der Neuburger Straße 174 beschädigt. Ein unbekannter Täter bzw. Täterin hatte vermutlich einen Stein gegen die Scheibe geworfen und einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht.

Zeugen zur Sachbeschädigung melden sich bitte unter 0821/323 2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost.