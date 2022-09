NÜRNBERG. (1201) Am Dienstagvormittag (27.09.2022) ging ein 61-jähriger Mann bei seiner Festnahme in Nürnberg Schweinau mit einem Messer auf einen Polizeibeamten los. Der Beamte blieb trotz des massiven Angriffs glücklicherweise unverletzt. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.



Gegen 09:20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein, wonach im Bereich des Schweinauer Bahnhofs eine Person mit einem Messer auf Autoreifen einstechen soll. Wenige Minuten später trafen erste Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie der Nürnberger Verkehrspolizei den mittlerweile flüchtenden Mann in der Kreutzerstraße an. Beim Versuch, den 61-Jährigen aufzuhalten, drehte sich dieser unvermittelt um und stach im gleichen Moment auf einen 37-jährigen Beamten ein. Auf Grund der plötzlichen Bewegung konnte der Polizist dem Angriff mit dem Messer in den Bereich des Oberkörpers nicht mehr ausweichen. Dennoch blieb er glücklicherweise unverletzt - nur der Schutzweste ist es zu verdanken, dass die Klinge nicht bis auf den Körper durchdrang. Der 61-Jährige setzte seine Flucht zunächst fort, konnte jedoch schließlich – auch unter Anwendung von Pfefferspray – vorläufig festgenommen werden. Sowohl der Tatverdächtige als auch ein weiterer Polizeibeamter wurden hierbei leicht verletzt.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Ermittler stehen hierbei in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, welche zwischenzeitlich Haftantrag gegen den Tatverdächtigen gestellt hat. Zur Aufklärung des Tatgeschehens bitten die Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.