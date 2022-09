1479. Pkw-Fahrer kommt aufgrund Erkrankung von der Fahrbahn ab – Pasing

Am Montag, 26.09.2022, 09:20 Uhr, bemerkte eine Zeugin, wie ein Pkw, Mercedes, unkontrolliert von der Fahrbahn des Steinerweges abkam. Der Pkw fuhr in der Linkskurve geradeaus und kam an einem Baum zum Liegen.

Die Zeugin verständigte den Polizeinotruf 110.

Der 80-jährige Fahrer mit Wohnsitz in München wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchener Klinikum gebracht.

Offenbar hatte er aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über seinen Pkw verloren.

Der Mercedes wurde total beschädigt.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei München nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1480. Fußgänger wird von Pkw erfasst; eine Person schwer verletzt – Garching

Am Montag, 26.09.2022, gegen 16:00 Uhr, ging ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München die Voithstraße in Richtung Schleissheimer Straße, um diese zu überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Toyota, die Schleißheimer Straße stadtauswärts. Die Voithstraße passierte er nach den aktuellen Ermittlungen bei für ihm geltenden Grünlicht der Ampel. Auf dem Linksabbiegestreifen befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus. Im Einmündungsbericht kollidierte der 26-Jährige mit dem von links kommenden Fußgänger. Der 17-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum gebracht.

Die Unfallstelle musste bis 17:00 Uhr gesperrt werden. Es kam dadurch zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1481. Vier Festnahmen nach Einbruchsversuch in Supermarkt – Aubing

-siehe Medieninformation vom 08.09.2022, Nr. 1302

Bereits am Montag, 26.09.2022, gegen 01:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bergsonstraße zu einem versuchten Einbruch.

Aufgrund einer zurückliegenden Tat vom 08.09.22 (wie bereits im Pressebericht vom 08.09.22 berichtet) führte das zuständige Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) umfangreiche Ermittlungen gegen den damals festgenommenen und zwischenzeitlich wieder entlassenen Tatverdächtigen (ein 18-Jähriger Deutscher ohne bekannten Wohnsitz).

Zivile Polizeibeamte konnten ihn am Montag, 26.09.2022 erneut beobachten, diesmal mit drei weiteren Tatverdächtigen dabei beobachten, wie alle gemeinsam versuchten die Türe des Supermarktes mit körperlicher Gewalt aufzudrücken.

Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Tatbeute vom Tatort. Die zivilen Einsatzkräfte konnten alle vier (den 18-Jährigen und drei männliche Personen mit Wohnsitzen in München; 16, 18 und 22 Jahre) in unmittelbarer Nähe des Supermarktes festnehmen.

Der bereits bekannte 18-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde er wieder entlassen.

Die anderen drei Täter wurden nach der Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung entlassen.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1482. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person schwer verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 26.09.2022, 17:01 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw, Ford, die Chiemgaustraße in Richtung Görzer Straße, deren Kreuzung er nach den aktuellen Ermittlungen bei für ihn geltendem Grünlicht passierte. Nach dem Kreuzungsbereich trat ein 37-Jähriger Mann mit Wohnsitz in München unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musst mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Der 35-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw wurde leicht beschädigt.

Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es während der Unfallaufnahme zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1483. Ausweichmanöver führt zu Unfall; ein Fahrer flüchtig – Mittersendling

Am Montag, 26.09.2022, 22:30 Uhr, befuhren eine 55-Jährige Frau mit Wohnsitz in München, als Fahrerin eines Pkw, BMW, und eine 33-Jährige Frau mit Wohnsitz in Berlin, als Fahrerin eines Wohnmobils, Opel, den Luise-Kiesselbach-Platz in Richtung Albert-Roßhaupter-Straße. Die 55-Jährige ordnete sich mit ihrem PKW auf den ersten Fahrstreifen ein, die 33-Jährige mit ihrem Wohnmobil auf dem zweiten.

Im Ampelbereich der Waldfriedhofstraße warteten beide Verkehrsteilnehmerinnen eine Rotlichtphase ab. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Führer eines ebenfalls bislang unbekannten Rettungswagens die Albert-Roßhaupter-Straße, um die Kreuzung geradeaus zu passieren. Nachdem die Ampel für die Frauen auf grün umschaltete, fuhren beide an. Einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Rettungswagen konnte die 55-Jährige nur verhindern, indem sie nach links auswich. Hierbei stieß sie mit dem Wohnmobil der 33-Jährigen zusammen.

Nachdem sich der Rettungswagen aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer Einsatzfahrt befand, nutzte er das Blaulicht mit Martinshorn, zumal er vermutlich über die für ihn geltende rote Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Der Fahrer des Rettungswagens entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Rettungswagen blieb unbeschädigt, da es zu keiner Berührung kam. Beide Pkw wurden leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei München aufgenommen.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt und zum Rettungswagen, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1484. Widerstand gegen Polizeibeamte; ein Polizeibeamter verletzt – Altstadt

In den heutigen Morgenstunden (27.09.22, 03:30 Uhr) leisteten zwei 32-jährige deutsche Männer (mit Wohnsitzen in den Landkreisen Neckar-Odenwaldkreis und Landshut) erheblichen Widerstand, wobei ein Beamter verletzt wurde.

Im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes befanden sich Zivilbeamte der Polizeiinspektion 11 am Maximilansplatz in München. Während der Anzeigenaufnahme kamen die bislang unbeteiligten Männer grundlos auf die als Polizisten erkennbaren Beamten zu und störten fortlaufend die polizeilichen Maßnahmen.

Hierbei forderten sie unter anderem Zeugen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Letztendlich griffen beide Männer einen der Polizeibeamten an und versuchten ihn zu Boden zu zerren.

Bei diesem Angriff wurde ein Beamter verletzt und war nicht mehr dienstfähig.

Die Lage konnte erst durch Unterstützung mehrerer Streifen und der Androhung des Einsatzes eines Schlagstockes unter Kontrolle gebracht werden. Während der anschließenden Festnahme versuchte noch einer der Angreifer erfolglos zu flüchten.

Da nicht ausschlossen werden kann, dass sie neben dem Einfluss von Alkohol ebenso unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen die beiden 32-Jährigen wird jetzt seitens des Kommissariats 24 (u.a. Körperverletzungsdelikte) wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte ermittelt.