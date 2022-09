WÜRZBURG / ZELLERAU. Ziel eines Einbruchs ist am Freitag eine Vereinsgaststätte in der Mainaustraße geworden. Der Täter drang gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete das Wechselgeld. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo auch nach Zeugen.

Am Freitagvormittag stellte ein Zeuge den Einbruch in das Vereinsheim fest und informierte die Polizei. Den ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach drang der Täter in der Zeit von 01:00 bis 10:30 Uhr gewaltsam in die Gaststätte ein und durchwühlte das Inventar nach Bargeld. Mit dem Wechselgeld machte er sich schließlich unerkannt aus dem Staub.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen. Wer in der Zeit von Freitagnacht 01:00 Uhr bis 10:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bitte unter Tel. 0931/457-1732 melden.