Wie bereits berichtet, war die Geschädigte zu Gast in einer Cocktailbar in der Theaterstraße, als sie an dem damaligen Freitagmorgen, kurz vor 01.30 Uhr, von einem Mann mit auf die Herrentoilette gezogen wurde. Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen soll er dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau verließ den Club nach der Tat und vertraute sich ihrer Freundin an. Als der Fall polizeibekannt wurde, war der Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Kriminalpolizei Würzburg sicherte im Zuge ihrer Ermittlungen Bildmaterial einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Täter aufgezeichnet hatte. Er wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt

Ca. 175 cm groß, normale Statur

Dunkle, mittellange und wellige Haare

Leicht dunkler Teint

Brillenträger

Trug schwarz- und orangefarbene Basecap mit Aufdruck

Bekleidet mit blauem Poloshirt mit weißen Streifen, dunkler Dreiviertelhose und weißen Schuhen

Führte einen hellblauen bzw. grauen Rucksack mit sich

Sprach fließend Spanisch und Deutsch mit ausländischem Akzent

Wer die Person auf den Fahndungsfotos kennt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.