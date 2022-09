GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen bei einem Überfall auf einen Supermarkt Bargeld erbeutetet und ist zu Fuß geflüchtet. Die Aschaffenburger Polizei und angrenzende Dienststellen waren mit einer Vielzahl von Streifen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kripo Aschaffenburg.

Dem Sachstand nach passte der Unbekannte eine Mitarbeiterin am Dienstag, gegen 06:30 Uhr, beim Öffnen des Supermarktes in der Bachstraße ab, drängte sie ins Geschäft und zwang sie dort zur Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

ca. 25 Jahre alt

Bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzem Kapuzenpullover und trug schwarze FFP2-Maske

Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei und benachbarter Dienststellen in den Bereich des Tatorts und fahndeten nach dem Flüchtigen. Auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden Hessen waren an der Fahndung beteiligt. Die Suche nach dem Tatverdächtigen verlief jedoch zunächst ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise:

Wem ist in den Morgenstunden des Dienstags eine dunkel gekleidete Person im Bereich der Bachstraße aufgefallen?

Wem sind vor oder unmittelbar nach der Tat im Bereich des Supermarktes möglicherweise Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.