HOPFERAU. Am 27.09.2022 gegen 01:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Reinertshofer Tunnel in Fahrtrichtung Süden.

Ein 54-jähriger kam zunächst ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonwand der Tunneleinfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen die linke Tunnelwand geschleudert und blieb letztlich ca. 50 Meter weiter, auf dem rechten Fahrstreifen im Tunnel stehen. Während des zweiten Aufpralls schleuderte es den Fahrer aus dem Fahrzeug, er prallte auf die Fahrbahn und verstarb unmittelbar danach. Die Ursache für den Kontrollverlust ist nach aktuellem Kenntnisstand ungeklärt. Der Sachschaden durch den Verkehrsunfall wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die südliche Fahrtstrecke des Reinertshofer Tunnels für ca. acht Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Nesselwang umgeleitet. An der Unfallörtlichkeit befanden sich 30 Kräfte der umliegenden Feuerwehren. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

(VPI Kempten)

