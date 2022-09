KEMPTEN. Am Montagnachmittag wurde an einem Wohnhaus in der Lindauer Straße ein Mann von einem Mauerteil eingeklemmt und verstarb.

Der 31-Jährige hatte an seinem Wohnhaus in der Lindauer Straße privat Bauarbeiten durchgeführt. Hierbei stürzte ein auf Kellerniveau befindliches Mauerfragment ein und verschüttete den Mann. Die von Angehörigen um 14:23 Uhr alarmierten Einsatzkräfte konnten den 31-Jährigen nur noch tot bergen.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten.

Das Anwesen ist für die Angehörigen weiterhin bewohnbar.

(KPI Kempten, DG)

