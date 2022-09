1893 - Schadensträchtiger Einbruch in Firma

Nördlingen – Am vergangenen Freitag (23.09.2022), gegen 02:45 Uhr, drangen offenbar zwei Täter in die Räumlichkeiten einer Firma im Gewerbegebiet in der Fritz-Hopf-Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) ein. Hierzu hebelten die Täter zunächst ein Fenster im Erdgeschoß auf, bevor sie dann im Gebäudeinneren nahezu alle Räumlichkeiten durchsuchten und etliche Schränke aufbrachen. Letztlich flexten sie dann auch noch zwei Tresore auf und entwendeten daraus Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich, bevor sie mit ihrer Beute das Firmenanwesen wieder verließen. Der von den Einbrechern angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise unter 09071/56-0.

Insbesondere ob jemand in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen hat, die auffällig an dem Tatobjekt vorbei gefahren sind, oder in der Nähe geparkt haben.

1894 - Pkw landet auf dem Dach

Affing - Am 26.09.2022, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße AIC 4 von Haunswies kommend in Richtung Igenhausen. Auf halber Strecke zwischen den Ortschaften geriet der Fahranfänger in einer leichten Rechtskurve zunächst auf das linke Bankett und schleuderte anschließend nach rechts von der Fahrbahn. In dem angrenzenden Maisfeld kam das Fahrzeug nach etwa zehn Metern auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Igenhausen und Hollenbach waren ebenfalls am Unfallort, mussten den Fahrer jedoch nicht aus dem Pkw befreien. Am verunfallten Pkw entstand laut erster Schätzung ein Totalschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.

1895 - Straßenverkehrsgefährdung - zwei Motorradfahrer rasen rücksichtslos durch Donauwörth

Donauwörth - Am Sonntag, den 25.09.2022, gegen 16:25 Uhr, sind einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth auf Höhe des Landratsamtes zwei Motorradfahrer aufgefallen, deren Motorräder extrem laut waren. Die Polizeistreife wendete und war im Begriff, die beiden Motorräder wegen der auffälligen Geräuschentwicklung einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als die beiden Motorradfahrer die Polizeistreife bemerkten, beschleunigten sie stark, rasten mit hoher Geschwindigkeit die auf 30 km/h beschränkte Reichsstraße hinab und überholten den fließenden Verkehr, um sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Motorradfahrer fuhren im Stadtgebiet äußerst rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit, überholten PKW´s teilweise rechts auf dem Gehweg und missachteten mehrmals vorsätzlich bestehende Vorfahrtsregelungen. Die „Flucht“ der Motorradfahrer führte von der Pflegstraße - in die Reichsstraße - Spitalstraße - Kapellstraße - Umkehr - Neue Obermayerstraße, wo sich die beiden trennten.

Die eingesetzte Polizeistreife verfolgte den Motorradfahrer, der in die Industriestraße abbog und mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung B 16 fuhr. Im Bereich der B 16 konnte der Motorradfahrer durch die Polizeistreife angehalten und festgenommen werden. Dem im Landkreis Dillingen wohnenden 20-jährigen Motorradfahrer werden nun eine Vielzahl von Straßenverkehrsdelikten vorgeworfen, weswegen er mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen hat. Im ersten Schritt wurden noch am Tattag sein Führerschein und sein Motorrad sichergestellt. Über den zweiten Motorradfahrer, dem die Flucht gelang, schwieg sich der Beschuldigte aus.

Durch die rücksichtslose Fahrt der beiden Motorradfahrer geht die Polizei davon aus, dass mehrere Verkehrsteilnehmer und Passanten auf die beiden Motorradfahrer aufmerksam wurden. Es handelte sich um zwei laut wahrnehmbare sog. „Supermoto“ - bzw. „Motocross“ Motorräder mit manipulierten Auspuffanlage. Das Motorrad des festgenommenen 20-jährigen ist im Landkreis Dillingen (DLG) zugelassen.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und insbesondere Geschädigte, die durch die Motorradfahrer gefährdet wurden, unter der Rufnummer 0906/70667-0 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.