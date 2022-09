FREYSTADT OT THUNDORF, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Am Samstag (24. September) brannte im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine Scheune. Die ersten Ermittlungen deuten auf eine Brandlegung durch Kinder hin.

Am Samstag, 24. September 2022, gegen 12.50 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem eine landwirtschaftliche Scheune im Freystadter Ortsteil Thundorf in Brand geriet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune in Vollbrand. Vor Ort mussten mehrere Personen betreut werden, die durch das Brandgeschehen sichtlich schockiert waren. Hierfür wurde vom Rettungsdienst ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehren erlitten leichte Schnittwunden an den Händen. Sie wurden ebenfalls vor Ort versorgt.

In der Scheune waren Stroh (ca. 10.000 kleine Ballen) und landwirtschaftliche Geräte gelagert. Auf dem Scheunendach, welches nach einiger Zeit einstürzte, befand sich eine Photovoltaikanlage. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Nach den ersten Ermittlungen und einer Begehung des Brandortes am heutigen Montag besteht der Verdacht, dass zwei strafunmündige Kinder im Bereich der Scheune „gezündelt“ hatten und dadurch die Scheune wohl versehentlich in Brand geriet. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa eine Dreiviertelmillion Euro.