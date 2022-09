Pulling, Freising, 26.09.2022

Am Samstag, 24.09.2022 versuchte ein unbekannter Tatverdächtiger, den Geldautomaten der Freisinger Bank in Pulling aufzubrechen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 03.00 Uhr und 03.40 Uhr versuchte ein unbekannter Tatverdächtiger in der Freisinger Bank, in der Hauptstraße den im Vorraum stehenden Geldautomaten aufzubrechen.

Eine Zeugin, die Samstagvormittag das Gebäude betrat, bemerkte den beschädigten Automaten, sowie die mit Farbe besprühten Videokameras im Geschäftsraum und verständigte unverzüglich die Polizei.

Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- schwarz gekleidet

- schwarzer Kapuzenpullover

- rote Handschuhe

- schlanke Statur

- eher kleiner ( ca. 170 cm)

Zum entstandenen Sachschaden können nach aktuellem Stand noch keine Angaben gemacht werden.

Es entstand kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, sich unter Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.