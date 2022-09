LAUF A. D. PEGNITZ / HERSBRUCK. (1192) Wie mit Meldung 844 berichtet, brachten Unbekannte in der Zeit zwischen 08.07.2022 und 09.07.2022 in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) an einem Geschäftsgebäude einer politischen Partei mehrere Graffiti an. Der Schwabacher Kriminalpolizei gelang es nun, eine Gruppe Tatverdächtiger zu ermitteln.



Zunächst Unbekannte beschmierten im genannten Tatzeitraum die Fassade des Parteibüros in der Barthstraße in Lauf a. d. Pegnitz mit Symbolen und dem Schriftzug „Hitler“ in schwarzer Farbe.

Zudem beschädigten Unbekannte, wie bereits lokal durch die Polizeiinspektion Hersbruck berichtet, in der Zeit zwischen 04.08.2022 bis 10.08.2022 ein Kunstwerk im Kreisverkehr an der Amberger Straße in Hersbruck. An der metallenen Skulptur entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm in beiden Fällen die Ermittlungen. Den Beamten gelang es nun, in enger Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz und der Polizeiinspektion Hersbruck, eine Gruppe von Tatverdächtigen zu ermitteln.

Hierbei handelt es sich um vier Kinder und Jugendliche im Alter von 12, 13, 14 und 15 Jahren. Gegen sie richtet sich der Verdacht für mehrere Sachbeschädigungen im Bereich Lauf a. d. Pegnitz und Hersbruck in wechselnder Konstellation verantwortlich zu sein.

Ein zunächst im Raum stehender politischer Hintergrund der Taten hat sich zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bestätigt. Gegen die beiden strafmündigen Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Erstellt durch: Lisa Hierl