ZIRNDORF. (1191) In der Nacht von Donnerstag (22.09.2022) auf Freitag (23.09.2022) brachen Unbekannte in eine Praxis für Physiotherapie in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im genannten Zeitraum verschafften sich Einbrecher über eine Tür Zugang zu einer Praxis für Physiotherapie in der Friedrich-Ebert-Straße in Langenzenn. In den Räumlichkeiten brachen die Unbekannten einen Tresor auf und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 500 Euro. Die Spurensicherung kam vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold