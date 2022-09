KEMPTEN/LEUBAS. Am 25.09.2022 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB7. Hierbei verlor ein Pkw Fahrer bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er sich auf dem linken Fahrstreifen von Ulm kommend in Richtung Kempten befand. Der Pkw kam kurz nach der AS Leubas alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Letztendlich kam er im Feld zum Stehen. Glücklicherweise wurden der Fahrer (52 Jahre) und sein Beifahrer (14 Jahre) zum jetzigen Stand nur leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für ca. 2 ½ Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 121.000 Euro, da es sich um ein hochwertiges Fahrzeug (BMW, M5) gehandelt hatte. Neben dem Pkw wurde der dortige Wildschutzzaun beschädigt und es entstand ein Flurschaden im Feld.

