NÜRNBERG. (1186) In der Nacht von Freitag (23.09.2022) auf Samstag (24.09.2022) weigerten sich unabhängig voneinander in zwei Fällen Taxi-Fahrgäste das Beförderungsentgelt zu bezahlen. In beiden Fällen wurde zugeschlagen, in einem gelang eine Festnahme.



Der erste Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht in der Jakobstraße. Zwei bislang unbekannte männliche Fahrgäste gerieten offenbar auf Grund der Fahrtstrecke mit dem 42-jährigen Taxifahrer in Streit. Als dieser daraufhin die Fahrt beendete und das Entgelt in einstelliger Höhe forderte, stieß einer der Unbekannten von hinten gegen den Fahrersitz. Nachdem alle drei Beteiligten daraufhin aus dem Fahrzeug stiegen, schlug einer der Täter zu. Im Anschluss rannten Beide davon.

Der zweite Fall trug sich gegen 03:15 Uhr in der Gleißbühlstraße zu. Auch hier weigerte sich ein Fahrgast, den Fahrtpreis zu entrichten. Als der Taxifahrer daraufhin anhielt, versuchte der 26-jährige Tatverdächtige zu flüchten. Der 54-jährige Fahrer jedoch konnte den Mann zunächst festhalten, was dieser mit einem Schlag ins Gesicht quittierte. Erst als zwei unbeteiligte Passanten dazwischen gingen, konnte der 26-Jährige festgehalten und kurze Zeit später einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte übergeben werden. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ein.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise – insbesondere zu den noch unbekannten Tätern des Falles in der Jakobstraße – nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.