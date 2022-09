Fahrrad aus Kellerabteil gestohlen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Laufe der vergangenen Tage hat ein Unbekannter ein Fahrrad aus einem abgesperrten Kellerabteil entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen muss sich der Diebstahl in der Friedhofstraße im Zeitraum zwischen dem 10. September und vergangenem Freitag, 10.30 Uhr, ereignet haben. Der Täter öffnete auf noch unbekannte Weise das Schloss zum Kellerabteil und entwendete das orange-blaue Fahrrad der Marke Scott. Der Beuteschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Vier Pkw in Auffahrunfall verwickelt - Offenbar medizinische Ursache

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Freitagnachmittag ist es in der Daimlerstraße zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligen Pkw gekommen. Ein 78-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen deutet vieles auf eine medizinische Ursache hin.

Gegen 16.45 Uhr fuhr der 78-Jährige in der Daimlerstraße wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme auf einen am Fahrbahnrand geparkten Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen weiteren Opel und der wiederum auf einen davorstehenden BMW geschoben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich insgesamt auf etwa 11.000 Euro belaufen.

Der Senior wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Im Einsatz befand sich zudem die Freiwillige Feuerwehr Alzenau.

Verkehrsunfall auf der A45 - Alkohol im Spiel

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der A45 ist am Samstagabend ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 21.00 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Porsche auf der A45 in Richtung Gießen unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Kleinostheim kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Da bei dem Porsche-Fahrer ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,5 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Pkw offenbar mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter einen Pkw offenbar mutwillig beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen VW Eos, der im Zeitraum von Donnerstagabend, 18.00 Uhr, und Freitagmorgen, 07.15 Uhr, in der Herrleinstraße geparkt war. An dem Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel offenbar mutwillig nach hinten gebogen, wodurch die Halterungen zerbrachen. Von dem Täter fehlt bislang noch jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Mehrere Unfallfluchten - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, wurde ein grauer Mitsubishi in der Herrleinstraße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er den Unfallschaden im Bereich des vorderen linken Radlaufes. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Industriegebiet "An der Frühlingslust" ist am späten Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, ein BMW gegeben die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Lkw geprallt. Der Verursacher flüchtete anschließend mit seinem stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf eine fünfstellige Summe belaufen dürfte. Im Zuge der Fahndung konnte der beschädigte BMW aufgefunden werden. Er war in der Straße "Am Dreispitz" geparkt. Die Ermittlungen zum bislang noch unbekannten Fahrer des Verursacherfahrzeugs laufen.

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag, im Zeitraum zwischen 06.40 Uhr und 15.30 Uhr, in der Feldbergstraße. Dort wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Skoda von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallschaden an dem Skoda befindet sich am vorderen linken Kotflügel. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sandnickel" entdeckte ein Fahrzeugbesitzer einen Unfallschaden an seinem grauen Mercedes. Der Pkw wurde an der Heckstoßstange durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Unfall am Freitag im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 17.20 Uhr ereignet haben. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen silbernen Opel auf einem Parkplatz in der Stockstädter Straße. Als er gegen 20.00 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck fest. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

In allen fünf Fällen bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend, kurz nach 17.00 Uhr, missachtete ein unbekannter Pkw-Fahrer einen von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser musste ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw, der in der Hanauer Landstraße unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Staatsstraße ohne anzuhalten fort. Es soll sich laut Zeugenangaben um einen grauen VW Golf gehandelt haben. Wer am Steuer saß, ist bislang noch unbekannt.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend hat ein Fahrzeugbesitzer seinen weißen Opel Vivaro gegen 18.30 Uhr am Breite-Wiesen-Weg am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen Mitternacht zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 50 Euro belaufen. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt.

In diesen beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Alzenau um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06023/944-0.