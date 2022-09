HEBERTSFELDEN/EDHOF. LKRS. ROTTAL-INN. Beim Brand einer Lagerhalle in Edhof entstand am heutigen Samstag (24.09.2022) hoher Sachschaden und eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 10.45 Uhr wurde über die ILS Passau der Brand in einer Lagerhalle in Edhof gemeldet. In der Lagerhalle befinden sich Traktoren und Pkw.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Eine Person wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich.

Brandursächlich dürften nach ersten Erkenntnisen Flexarbeiten durch den Besitzer der Halle gewesen sein, durch die sich ein Müllhaufen entzündet hat.

Die Ermittlungen hierzu wurden vor Ort durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

