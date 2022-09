1452. Vermissung einer 29-Jährigen - Öffentlichkeitsfahndung - Widerruf

Wie bereits berichtet wurde seit Donnerstag, 22.09.2022, gegen 17.00 Uhr eine in Neuaubing wohnende 29-Jährige vermisst, die aufgrund einer Erkrankung orientierungslos ist.

Daraufhin wurde am 23.09.2022 eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Münchner Polizei initiiert.

Die Vermisste konnte nun am Morgen des Samstag, 24.09.2022 in München-Schwabing angetroffen werden. Anschließend wurde sie in die Obhut ihrer Familie übergeben.