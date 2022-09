Stadt und Landkreis Miltenberg

Unbekannter entwendet E-Bike - Zeugen gesucht

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, hat ein Unbekannter aus dem Anbau eines Hauses in der Hauptstraße ein schwarzes E-Bike der Marke Hercules im Wert von 1.500 Euro entwendet. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Sexuelle Belästigung in Linienbus - Zeugen gesucht

HÖSBACH, OT HÖSBACH-BAHNHOF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter eine 17-Jährige in einem Linienbus unsittlich berührt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach befand sich die 17-Jährige am Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, im Bus der Linie 42 in Richtung Aschaffenburg. Im Bereich der Haltestelle Hösbach-Bahnhof begann ein Unbekannter, die Jugendliche im Bereich des Gesäßes unsittlich zu berühren und ließ erst von ihr ab, als diese die Hand des Mannes wegschob.

Die Geschädigte verließ den Bus an der Haltestelle Kinopolis in Aschaffenburg, der Unbekannte blieb weiter im Bus. Ob weitere Fahrgäste auf die Tat aufmerksam geworden sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg, die auf Hinweise hofft.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

17 Jahre alt

180 cm groß

schlank

grau-schwarze Augen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Einbruch in Fahrradwerkstatt - Zeugen gesucht

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Fahrradwerkstatt eingestiegen und haben vier hochwertige Fahrräder entwendet. Die Alzenauer Polizei ermittelt.

Dem Sachstand nach sind die Unbekannten zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Freitag, 05:30 Uhr, über die Eingangstür gewaltsam in die Werkstatt in der Straße „Zur Sandmühle“ eingestiegen und haben vier hochwertige Mountainbikes mit einem Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Einbruch in Kfz-Werkstatt - Wer kann Hinweise geben?

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt eingebrochen und haben Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gemacht. Die Polizeiinspektion Alzenau hofft auf Zeugenhinweise.

Die Unbekannten sind zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 07:45 Uhr, gewaltsam über eine seitliche Eingangstür in die Werkstatt in der Carl-Zeiss-Straße eingestiegen und haben Bargeld und Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

BMW zerkratzt - Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag hat ein Unbekannter zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr einen in der Lindigstraße geparkten weißen BMW zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Kleintransporter touchiert Toyota und flüchtet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Donnerstag touchierte der Fahrer eines Kleintransporters den Toyota einer 21-Jährigen und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Die 21-Jährige befuhr mit ihrem Toyota den Westring in Richtung Adenauer Brücke. Auf Grund einer Fahrbahnverengung wechselte ein weißer Kleintransporter mit Miltenberger Zulassung auf die Spur der jungen Frau und touchierte hierbei deren Pkw. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf 1.200 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.