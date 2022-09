1866 - Unfallfluchten

Innenstadt - Am Dienstag (20.09.2022), zwischen 10:35 Uhr bis 11:00 Uhr, parkte der schwarze BMW des Geschädigten am Fahrbahnrand der Lindenstraße Höhe Hausnummer 15. Im Tatzeitraum wurde der Pkw, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug, im Bereich des Hecks beschädigt. Der Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323 2110 entgegen.



Göggingen - Im Zeitraum vom 17.09.2022, 17:00 Uhr, bis zum 22.09.2022, 17:00 Uhr, wurde ein schwarzer Ford an der Heckklappe beschädigt. Die Halterin hatte den Pkw seit dem Wochenende in der Gögginger Straße Höhe Hausnummer 98 geparkt und stellte den Schaden am gestrigen Tag fest. Die Schadenshöhe wurde mit 2.000 Euro beziffert.

Hinweise werden unter 0821/323 2710 bei der PI Augsburg Süd erbeten.

1867 - Körperverletzung an Straßenbahnhaltestelle

Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (22.09.2022), gegen 20:15 Uhr, konnten mehrere Zeugen an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 2 in der Ulmer Straße (Höhe Hausnummer 2) eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person beobachten. Die 22-Jährige habe mehrfach auf die am Boden liegenden Person eingetreten.

Der männliche Geschädigte floh vor Eintreffen der Polizei und konnte bei einer Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Laut Zeugenaussagen sei der Geschädigte in Richtung Tunnelstraße davongelaufen und mit einem schwarzen Pullover (Aufschrift „Disaster“) bekleidet gewesen. Die 22-Jährige sowie die anwesenden Zeugen waren alle samt alkoholisiert. Die 22-Jährige hatte einen Wert von 1,5 Promille.

Der genaue Tathergang muss noch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung geklärt werden.

Hierzu werden Zeugenhinweise, insbesondere Feststellungen zur geflüchteten männlichen Person, unter 0821/323 2610 von der Polizeiinspektion Augsburg 6 erbeten.

1868 - Trickdiebstahl

Innenstadt - Am 21.09.2022, gegen 13:00 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Mitarbeiter der Hausverwaltung bei einer 85-Jährigen in der Frickingerstraße. Unter dem Vorwand etwas mit dem Wasser prüfen zu müssen, gelangte der falsche Mitarbeiter in das Badezimmer der Frau. Er verwickelte die 85-Jährige in ein Gespräch und drehte den Wasserhahn auf. Vermutlich durch diese Ablenkung gelangte ein weiterer Täter in die Wohnung und durchsuchte die Räume. Erst am Folgetag bemerkte die Seniorin, dass Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich entwendet worden war.

Ein gleichgelagerter Fall hatte sich kurz zuvor im Univiertel ereignet. Hier wurde einer 86-Jährigen aus der Wohnung in der Hermann-Köhl-Straße (Höhe der 20er-Hausnummern) ein Betrag im dreistelligen Bereich entwendet.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Es sind derzeit nur vage Personenbeschreibungen vorhanden. Das Alter der Täter wurde zwischen 20 und 50 Jahre geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden unter 0821/323 3810 entgegengenommen.

Tipps und Hinweise zum Schutz vor Haustürbetrügern finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug .

Die Polizei rät: