BAYREUTH. Ein Garagenbrand beschäftigte die örtlichen Feuerwehren am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Oberobsang. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 4.30 Uhr qualmte es aus einer Garage eines landwirtschaftlichen Anwesens in Oberobsang. Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis rückten daraufhin an und löschten den in Brand geratenen Fendt. Insgesamt entstand an dem Traktor und der Garage ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Nach Einschätzung der Beamten der Kriminalpolizei Bayreuth dürfte die Ursache für den Brand ein technischer Defekt sein.