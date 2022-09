MAXHÜTTE-HAIDHOF OT LEONBERG, LKR. SCHWANDORF. In der Nacht zu Donnerstag nahmen Zivilkräfte der Polizei mutmaßliche Diebe vorläufig fest. Es besteht der Verdacht des Altkleiderdiebstahls.

Am Donnerstag, 22. September 2022, gegen 01.30 Uhr, bemerkten Einsatzkräfte der Zivilen Einsatzgruppe Amberg in Leonberg zwei Fahrzeuge mit tschechischer Zulassung, die jeweils mit mehreren Personen besetzt waren. Zunächst konnte eines der Fahrzeuge, ein BMW, angehalten und kontrolliert werden. In dem Fahrzeug saßen drei Männer mit tschechischer Staatsangehörigkeit. In dem Fahrzeug stellten die Fahnder mutmaßliches Diebesgut in Form von Altkleidern sicher.

Im Rahmen einer Fahndung konnte auch das zweite Fahrzeug, ein Transporter, festgestellt werden. In dem Fahrzeug befanden sich ebenfalls drei Männer mit tschechischer Staatsangehörigkeit. Die Polizeibeamten entdeckten auch im Transporter säckeweise Altkleider, bei denen es sich nach derzeitger Sachlage ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte.

Die sechs Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren wurden wegen des Anfangsverdachts des Bandendiebstahls vorläufig festgenommen. Sie wurden am gestrigen Donnerstag nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wieder entlassen und sehen nun einem Strafverfahren entgegen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg geführt.