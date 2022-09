REGENSBURG. Im Regensburger Stadtteil Stadtamhof ereignete sich gestern (22. September 2022) in der zweiten Nachthälfte ein Einbruch. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in diesem Fall.

In den frühen Stunden des Donnerstags, 22. September 2022, gelangte eine unbekannte Person über ein rückwärtiges Fenster in eine Gaststätte in Stadtamhof. Im Inneren des Lokals entwendete sie wohl im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 5 Uhr ein Geldbehältnis. Der Schaden dürfte im niedrigen dreistelligen Eurobereich liegen.

Der Kriminaldauerdienst der KPI Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 erbeten.